A New Line on the Horizon | Amii Stewart al Bravo Caffè

Amii Stewart torna a Bologna per tre serate al Bravo Caffè, portando la sua voce inconfondibile tra classici, brani inediti e racconti personali. Un’occasione per ascoltare dal vivo la sua musica e scoprire nuovi aspetti della sua carriera in un’atmosfera intima e raffinata. Un evento da non perdere per gli appassionati di musica e per chi desidera vivere un’esperienza autentica con un’artista di fama internazionale.

Tre serate speciali a Bologna con la voce iconica di Amii Stewart tra hit, nuovi brani e racconti inediti.. Dopo aver ospitato leggende come Suzanne Vega, Vinicio Capossela, Enzo e Paolo Jannacci, il Bravo Caffè di Bologna si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della sua storia musicale. A scriverlo sarà Amii Stewart, protagonista di tre serate speciali il 19, 20 e 21 gennaio, con il suo nuovo show A New Line on the Horizon, un viaggio che intreccia repertorio, memoria e nuove traiettorie artistiche. Un repertorio iconico che si rinnova. Lo spettacolo porta sul palco le hit che hanno segnato la carriera internazionale dell'artista – da Knock on Wood a Friends, da Try Love a Grazie perché – insieme a nuove interpretazioni di classici dell'R'n'B come Ain't Nobody di Chaka Khan e Use Me di Bill Withers.

