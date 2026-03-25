A Lanciano, la Settimana Santa si svolge con eventi che spaziano dai concerti di musica sacra ai riti della tradizione religiosa. L’organizzazione delle celebrazioni è affidata all’Arciconfraternita della “Morte e orazione”, con il supporto della protezione di San Filippo Neri. La settimana coinvolge diverse iniziative che si susseguono nel rispetto delle tradizioni locali e delle pratiche religiose.

Musica, tradizione e rinnovamento spirituale: sono gli ingredienti della Settimana Santa a Lanciano, la cui organizzazione è curata dall’Arciconfraternita della “Morte e orazione” sotto la protezione di San Filippo Neri. Si rinnova una storia lunga oltre quattro secoli (418 anni per la precisione), capace di coinvolgere tutta la città e i numerosi visitatori a cui viene offerta un’occasione unica di riflessione, partecipazione e condivisione. Il programma 2026 è stato presentato nella chiesa di Santa Chiara alla presenza del sindaco Filippo Paolini, dell’assessore alla cultura Danilo Ranieri, della guida spirituale, don Nicola Giampietro, e del maestro Andrea Di Mele. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Dai concerti di musica sacra ai riti della tradizione: ecco la Settimana Santa a Lanciano

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