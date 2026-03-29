Le lauree ad honorem Da Dub?ek al Dalai Lama

Le lauree ad honorem sono state conferite a numerosi individui nel corso degli anni, tra cui figure di rilievo internazionale e leader spirituali. Questi riconoscimenti sono stati assegnati da diverse università a personaggi che si sono distinti in vari settori, dalla politica alla filosofia. La lista include personalità provenienti da differenti paesi e culture, con un numero di titoli che si aggira ormai su molte decine.

Quasi incontabili le lauree honoris causa e titoli per i quali è stato insignito il professor Roversi-Monaco, tra questi: Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, Cavaliere della Lègion d’Honneur dal Presidente della Repubblica Francese, Cavaliere dell’Ordine Civile di Savoia, dell’Ordem de Sant’Iago de Espada della Repubblica del Portogallo, Cavaliere di Gran Croce di Alfonso X il Savio dal Re di Spagna, del Paul Harris Fellow del Rotary. Roversi Monaco ha ricevuto oltre 20 lauree honoris causa dalle più prestigiose università del globo. Quella ad honorem in Medicina e Chirurgia dell’Alma Mater (che aveva guidato dal 1985 al 2000), gli venne conferita, nel maggio 2022, con due anni di ritardo dovuti alla pandemia nell’aula magna di Santa Lucia, gremita per l’occasione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le lauree ad honorem . Da Dub?ek al Dalai Lama Articoli correlati La rappresentante del Dalai Lama in Europa accolta dal sindaco per uno scambio di doniUn momento di dialogo e scambio che testimonia l'apertura della città di Rimini alle grandi istanze di pace, cultura e dialogo interculturale che... Leone d’oro e laurea ad honorem al Senato per il salernitano Benedetto MarottaNella prestigiosa Sala Zuccari del Senato della Repubblica Italiana, all’interno di Palazzo Giustiniani, l’imprenditore italo-canadese Benedetto... Aggiornamenti e notizie su Dalai Lama Argomenti discussi: Le lauree ad honorem . Da Dub?ek al Dalai Lama. I 35 anni della laurea ad honorem al Dalai LamaNotizie, curiosità, spunti di riflessione, indiscrezioni. Tutto questo e molto altro ancora nel podcast realizzato dalla redazione del Resto del Carlino per raccontarvi Bologna in un modo diverso e ... quotidiano.net L’Università di Siena conferisce la laurea ad honorem a Dario NeriL’Università di Siena ha conferito la laurea magistrale ad honorem in Medical Biotechnologies al professor Dario Neri, amministratore delegato e direttore scientifico di Philogen, riconoscendone il ru ... radiosienatv.it