Leone d’oro e laurea ad honorem al Senato per il salernitano Benedetto Marotta

Nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica Italiana, all’interno di Palazzo Giustiniani, l’imprenditore salernitano Benedetto Marotta ha ricevuto il Leone d’Oro del Gran Premio Internazionale di Venezia. Contestualmente, gli è stata consegnata una laurea ad honorem. Marotta, nato e cresciuto in Italia, ha partecipato all’evento ritirando personalmente il premio. La cerimonia si è svolta di fronte a un pubblico di rappresentanti istituzionali e invitati speciali.

Nella prestigiosa Sala Zuccari del Senato della Repubblica Italiana, all'interno di Palazzo Giustiniani, l'imprenditore italo-canadese Benedetto "Benny" Marotta ha ritirato personalmente il Leone d'Oro del Gran Premio Internazionale di Venezia, riconoscimento che gli era stato conferito nel.