Ogni domenica su Italia 1 va in onda Le Iene, con il loro spin-off Inside, condotto dagli inviati del programma. In questa puntata, Nina Palmieri esplora i limiti dell'intervento dello Stato in specifici ambiti. La trasmissione si concentra su approfondimenti e inchieste riguardanti questioni di interesse pubblico, offrendo un'analisi dettagliata di casi e situazioni che coinvolgono le istituzioni.

Come ogni domenica, su Italia 1 spazio a Le Iene presentano: Inside, lo spin-off monotematico de Le Iene condotto dagli inviati del programma ideato da Davide Parenti. Anticipazioni del 29 marzo 2026. Il nuovo speciale, dal titolo “ Fin dove può spingersi lo Stato? “, condotto da Nina Palmieri e scritto da Alessia Rafanelli, parte da un punto centrale: tutti devono rispettare la legge. Ma la legge, a sua volta, rispetta sempre i cittadini? E fin dove può spingersi lo Stato nelle loro vite? Un viaggio-racconto tra storie diverse che affrontano il rapporto tra individuo e istituzioni, toccando temi profondi come i figli, la casa, il lavoro, la salute, fino al diritto di morire: questioni che riguardano tutti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Inside, Nina Palmieri indaga fin dove può spingersi lo Stato

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