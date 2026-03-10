Crisi energetica preoccupazione tra le aziende | Interventi governativi ancora insufficienti

Le aziende italiane del settore alberghiero e della ristorazione esprimono preoccupazione a causa della crisi energetica in corso e segnalano che gli interventi governativi finora adottati risultano ancora insufficienti. La situazione si mantiene difficile per molte imprese che affrontano aumenti dei costi e incertezze sul futuro. La questione desta attenzione tra gli operatori del settore, che chiedono misure più efficaci.

La crisi energetica continua a preoccupare le imprese italiane, soprattutto nel settore alberghiero e della ristorazione. “Se pensiamo ad alberghi con quasi 3.000 metri quadrati da riscaldare o a ristoranti che lavorano sette giorni su sette, con cucine e frigoriferi sempre accesi, è chiaro che l’impatto sui costi è enorme”, spiega Claudio Franchini, direttore del gruppo Confcommercio Parma. Nonostante gli interventi del governo per ridurre la pressione sui costi fissi delle piccole e medie imprese, la situazione resta critica. “Questi interventi, seppur utili, risultano ancora troppo insufficienti rispetto all’aumento dei costi energetici”, sottolinea. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

