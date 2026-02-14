Aspettando Primavera | le 3 tendenze da conoscere per le giacche della nuova stagione

La primavera 2026 si avvicina, e le tendenze delle giacche stanno già prendendo forma. Secondo gli esperti, quest’anno i modelli più richiesti sono quelli con dettagli in pelliccia sintetica e tagli oversize. Le strade delle città si riempiranno presto di capi funzionali e stilosi, ideali per affrontare le giornate di transizione dal freddo al caldo.

Sebbene borse e scarpe conquistino sempre la scena, è sulle giacche che la Primavera 2026 gioca la partita più interessante. Dopo un inverno fatto di sovrapposizioni strategiche e cappotti pesanti, il cambio di stagione passa da lì: dal gesto semplice, ma decisivo, di infilare un capospalla leggero che aggiorna l'intero look. Ma quali sono le tendenze da seguire questa Primavera 2026 in fatto di giacche? Le passerelle, da New York a Parigi, parlano chiaro: i modelli sportivi non sono mai stati così chic, quelli lunghi si accorciano e colli scultorei decorano differenti silhouette aggiungendo carattere.