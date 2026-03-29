Le Fracchie di San Marco in Lamis Il fuoco della devozione

Le Fracchie di San Marco in Lamis sono un rito tradizionale che coinvolge l’accensione di grandi falò durante le celebrazioni religiose. In passato, sono stati documentati episodi di incendi accidentali e controllati, con interventi di vigili del fuoco per garantire la sicurezza dei partecipanti e delle strutture circostanti. La manifestazione rappresenta un momento di forte partecipazione popolare e si svolge annualmente nel centro storico della città.

Abbiamo già trattato il tema dei riti del fuoco (nei commenti, il link all’articolo completo). Le Fanoje, ultime ritualità di questo tipo per salutare l’inverno e accogliere la primavera, cedono il testimone come unica tradizione del fuoco legata alla Pasqua alle Fracchje di San Marco in Lamis. Molti hanno scritto sul significato simbolico delle fracchje, azzardando anche ipotesi fantasiose. Di sicuro, rappresentano l’evoluzione religiosa, in termini sincretici, di vecchie ritualità del fuoco come le troviamo in tutti i centri del Gargano e della Daunia. A un certo punto della storia, a San Marco in Lamis, si è deciso di legare il rito del fuoco primaverile locale alla figura dell’Addolorata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Le Fracchie di San Marco in Lamis. Il fuoco della devozione Articoli correlati Leggi anche: Scossa di terremoto sul Gargano: l'epicentro a San Marco in Lamis Leggi anche: San Marco in Lamis traccia la rotta: al via il progetto “Orienta in progress” nell’ambito di Punti Cardinali For Work Una raccolta di contenuti su Le Fracchie di San Marco in Lamis Il... Temi più discussi: Il Premio Fracchie 2026 a Grazia Galante; La Fracchia dei Sammarchesi nel Mondo, ecco come trainarla; San Marco in Lamis si prepara a vivere la Settimana Santa tra fede, tradizione e riti secolari; Settimana Santa in Puglia 2026: date, luoghi e il programma completo dei riti da Taranto a Gallipoli. Ass. Le Fracchie: il Fuoco che Unisce e Accoglie, l’abbraccio della tradizione per l’inclusioneSiamo partiti nel 2016 con un sogno: rendere la Fracchia un simbolo di tutti, nessuno escluso. Anche oggi, dopo dieci anni, quegli sguardi pieni di vita ci dicono che siamo sulla strada giusta. sanmarcoinlamis.eu FRACCHIA SAMMARCHESI La Fracchia dei Sammarchesi nel Mondo: un ponte di fuoco tra tradizione e radiciQuesta Fracchia non è un semplice monumento di legno e fuoco: è un ritorno alle radici per chi ha lasciato il paese ... statoquotidiano.it San Marco in Lamis si prepara a vivere la Settimana Santa tra fede, tradizione e riti secolari Articolo al primo commento #settimanasanta #sanmarcoinlamis #Fracchie - facebook.com facebook