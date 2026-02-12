Scossa di terremoto sul Gargano | l' epicentro a San Marco in Lamis

Alle 21.04 di questa sera, il Gargano ha tremato. Una scossa di magnitudo 2.7 è stata avvertita dalla popolazione, con epicentro a circa 4 chilometri da San Marco in Lamis. La terra ha tremato anche a San Giovanni Rotondo e Rignano Garganico, a circa 6 chilometri di distanza. Finora non si segnalano danni o feriti, ma molti hanno avvertito il movimento e sono usciti di casa preoccupati. La Protezione Civile sta monitorando la situazione.

Una scossa di terremoto di magnitudo Magnituto Locale 2.7 è stata avvertita alle 21.04 di oggi, giovedì 12 febbraio, con epicentro a 4 da San Marco in Lamis, a 6 da San Giovanni Rotondo e da Rignano Garganico, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.6843, 15.6632 a una profondità di 18 km. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Si tratta del tredicesimo movimento tellurico registrato dall'inizio dell'anno in provincia di Foggia. Il più forte resta quello di magnitudo 3.0 con epicentro ad Apricena del 21 gennaio scorso.

