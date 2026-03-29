Le foto della rarissima marzaiola americana in Liguria il fotografo | Quinta o sesta osservazione in Italia

Ad Albissola Marina, in provincia di Savona, è stata osservata una marzaiola americana, una specie molto rara in Italia. Secondo quanto riferito dal fotografo, questa è la quinta o sesta volta che la si vede nel paese. Le foto dell'uccello sono state scattate durante un'osservazione recente, che si aggiunge a un numero limitato di segnalazioni nel territorio nazionale.

Ad Albissola Marina, in provincia di Savona, è arrivata una rarissima alzavola americana. Si tratta della quinta o sesta osservazione per l'Italia, come ha indicato a Fanpage.it il fotografo Gianni Lucchi, quindi è un'occasione imperdibile per appassionati di birdwatching e fotografia naturalistica. Le foto e la descrizione di questa splendida anatra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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