Lily Collins ha annunciato con un simpatico video che ci sarà la sesta stagione di Emily in Paris Dopo il grande successo della quinta
Lily Collins ha annunciato tramite un breve video che la serie
Emily Cooper torna a Parigi: a meno di in mese dall’uscita della quinta stagione, Netflix ha annunciato che ci sarà una sesta stagione di Emily in Paris. L’annuncio della sesta stagione è arrivato con un video su Instagram in cui Lily Collins, che dà il volto a Emily, soffia su una candelina con il numero sei sistemata su un croissant, sullo sfondo la Torre Eiffel. Una conferma del fatto che, dopo Roma e Venezia, la protagonista e le sue avventure torneranno nella Ville Lumiére. Emily in Paris, confermata la sesta stagione. «Ci sono molti posti che mi piacerebbe visitare, ma credo che la serie seguirà organicamente la trama. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche: Per il lancio della quinta stagione di "Emily in Paris", Lily Collins ha offerto una lettura impeccabile di una delle tendenze più rilevanti della stagione: il boudoir look.
Leggi anche: Emily in Paris, a Venezia la presentazione della quinta stagione. Lily Collins: «Girare a Roma e Venezia è stato assolutamente magico»
Emily in Paris: la serie con star Lily Collins ottiene il rinnovo per la stagione 6; Emily in Paris, la conferma di Netflix: arriva l'annuncio che i fan stavano aspettando; Emily in Paris non si ferma, Netflix rinnova per la stagione 6: intrighi e nuove tentazioni per Lily Collins; Netflix rinnova “Emily in Paris” per una sesta stagione.
Emily in Paris non si ferma, Netflix rinnova per la stagione 6: intrighi e nuove tentazioni per Lily Collins - Netflix dà il via libera alla stagione 6 di Emily in Paris: dopo la grande avventura romana, Lily Collins riparte tra romanticismo e caos nella Parigi più chic. libero.it
Emily in Paris: la serie con star Lily Collins ottiene il rinnovo per la stagione 6 - Netflix ha annunciato il rinnovo per la stagione 6 della sua popolare serie Emily in Paris, con protagonista Lily Collins. msn.com
Emily in Paris 5, Lily Collins commenta la scelta finale di Emily e spiega perché è giusta - Emily Cooper ha preso una decisione matura ma non per questo meno dolorosa nell'episodio finale della quinta stagione di Emily in Paris e Lily Collins è d'accordo con il personaggio. comingsoon.it
Scoprite le ultime importanti novità sul futuro della famosa e amata serie televisiva di Netflix con Lily Collins. https://serial.everyeye.it/notizie/emily-paris-conferma-netflix-arriva-annuncio-fan-aspettando-851797.htmlutm_medium=Social&utm_source=Faceb - facebook.com facebook
Nella quinta stagione della serie cult, Lily Collins indossa uno smalto color cioccolato fondente. Ecco, allora, consigli e ispirazioni dell'esperta per la manicure invernale nei toni gourmand del marrone con finish rigorosamente glossy x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.