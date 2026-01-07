Lily Collins ha annunciato con un simpatico video che ci sarà la sesta stagione di Emily in Paris Dopo il grande successo della quinta

Lily Collins ha annunciato tramite un breve video che la serie

Emily Cooper torna a Parigi: a meno di in mese dall’uscita della quinta stagione, Netflix ha annunciato che ci sarà una sesta stagione di Emily in Paris. L’annuncio della sesta stagione è arrivato con un video su Instagram in cui Lily Collins, che dà il volto a Emily, soffia su una candelina con il numero sei sistemata su un croissant, sullo sfondo la Torre Eiffel. Una conferma del fatto che, dopo Roma e Venezia, la protagonista e le sue avventure torneranno nella Ville Lumiére. Emily in Paris, confermata la sesta stagione. «Ci sono molti posti che mi piacerebbe visitare, ma credo che la serie seguirà organicamente la trama. 🔗 Leggi su Amica.it

Leggi anche: Per il lancio della quinta stagione di "Emily in Paris", Lily Collins ha offerto una lettura impeccabile di una delle tendenze più rilevanti della stagione: il boudoir look.

Leggi anche: Emily in Paris, a Venezia la presentazione della quinta stagione. Lily Collins: «Girare a Roma e Venezia è stato assolutamente magico»

