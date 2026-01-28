Borussia Dortmund Inter LIVE 0-1 | Dimarco la sblocca con una punizione incredibile dal limite!

Questa sera al Signal Iduna Park si gioca l’ultimo turno di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter. La partita si è aperta con un gol spettacolare di Dimarco, che ha insaccato una punizione dal limite, portando gli italiani in vantaggio. La gara resta aperta, con i tedeschi che cercano il pareggio e l’Inter che difende il risultato.

di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 21 al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match dell'ultimo turno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match valevole per l'ottava e ultima giornata della League Phase della Champions League 202526. Per i nerazzurri di Chivu chance ridotte al lumicino di piazzamento nelle prime 8 posizioni, ma una vittoria o un pareggio aiuterebbero comunque a consolidare un piazzamento nelle zone alte per gli eventuali playoff. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA.

