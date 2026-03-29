Durante la domenica delle Palme, nelle campagne di Brindisi, è stata immortalata una tradizione locale attraverso una foto scattata da Fabio Protopapa in contrada Contardo. Questa usanza, descritta anche nel suo libro “Storia dell'agricoltura Brindisina”, coinvolge le campagne e il ramoscello d’ulivo, simbolo tipico di questa giornata. La fotografia testimonia un rito che si ripete da anni in questa zona.

Armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a [email protected] Una vecchia usanza degli agricoltori, che ormai praticano in pochi, è quella di portare in campagna e appendere da qualche parte un ramoscello d’ulivo benedetto il giorno delle Palme. L’usanza veniva praticata anche sui frontali dei fabbricati rurali che spesso avevano sull’architrave delle porte d’ingresso dei chiodi occhiellati in cui infilare il ramoscello di pace. Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Le campagne brindisine e il ramoscello d'ulivo: la storica usanza della domenica delle palme

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