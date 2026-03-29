La Domenica delle Palme si celebra in ricordo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, evento in cui la folla accolse il suo passaggio sventolando rami di ulivo. Questa ricorrenza ha radici antiche e coinvolge tradizioni religiose e culturali, con l’usanza di benedire e portare in processione rami di ulivo. La celebrazione si svolge in molte chiese e comunità, richiamando un momento fondamentale della Passione di Cristo.

La Domenica delle Palme si festeggia per ricordare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, quando la folla lo accolse sventolando rami per acclamarlo come Re e Messia. Questa ricorrenza, che oggi 29 marzo 2026 apre ufficialmente la Settimana Santa, celebra il trionfo della vita sulla morte e l’umiltà di un sovrano che sceglie la pace anziché la guerra. Il valore simbolico della pianta risiede nella sua natura incorruttibile: la palma rappresenta la vittoria eterna e la gloria divina, mentre l’ulivo, suo sostituto mediterraneo, incarna la riconciliazione tra Dio e l’umanità. folla che agita le palme (fonte: Unsplash) Sebbene il nome della festività richiami esplicitamente la palma, in Italia e in molti Paesi europei è l’ulivo a dominare la scena. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Domenica delle Palme: perché benediciamo l’ulivo se il nome dice altro? C’è un segreto storico

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