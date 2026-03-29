Lavori sulla A9 finiti in anticipo | il 2 aprile cantiere rimosso sul viadotto Fati

I lavori di sistemazione sul viadotto Fati lungo l’autostrada A9 sono stati completati con anticipo rispetto ai tempi previsti e il cantiere è stato rimosso il 2 aprile. Questa operazione riguarda uno dei tratti più influenti dell’autostrada, che collega la zona di confine con altre aree della regione. La rimozione del cantiere segna la fine di un intervento che ha coinvolto la tratta in direzione del confine.

Si chiude prima del previsto uno dei cantieri più impattanti lungo l’autostrada A9, in direzione del confine. Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, giovedì 2 aprile verrà definitivamente rimosso il cantiere sul viadotto Fati, poco prima della galleria Monte Quarcino e dell’uscita Lago di Como. Un intervento che, almeno per ora, mette fine alle limitazioni che negli ultimi mesi hanno inciso sulla viabilità in un tratto particolarmente delicato, soprattutto per il traffico da e verso la Svizzera. La conclusione dei lavori arriva con oltre un mese di anticipo rispetto alle previsioni iniziali, che indicavano come termine il periodo dell’Ascensione. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Lavori sulla A9 finiti in anticipo: il 2 aprile cantiere rimosso sul viadotto Fati Articoli correlati Nuova fase di interventi sull’A9: lavori sul viadotto Fati, modifiche alla viabilità tra Como e ChiassoSull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso prenderà il via dalle 6 di lunedì 2 marzo la fase conclusiva del programma di interventi sul viadotto Fati,... Leggi anche: Autostrada A1: aperto nuovo viadotto Ribuio. Terminati in anticipo i lavori sul tratto Firenze sud-Incisa Contenuti e approfondimenti su Lavori sulla A9 finiti in anticipo il 2... Lavori sulla A9 finiti in anticipo: il 2 aprile cantiere rimosso sul viadotto FatiSi chiude prima del previsto uno dei cantieri più impattanti lungo l’autostrada A9, in direzione del confine. Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, giovedì 2 aprile verrà definitivamente ... quicomo.it Lavori di posa cavi, A9 chiusa di notte tra Como e ChiassoNuovi provvedimenti di chiusura sulla Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire lavori di posa cavi, sono stati adottate una serie di misure. Nelle due notti di venerdì 20 e sabato 21 marzo, ... espansionetv.it