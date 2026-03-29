Dalla prossima settimana, saranno avviati lavori di asfaltatura sul viadotto dell’Indiano, concentrati sul tratto finale della carreggiata in direzione aeroporto. Contestualmente, sono previsti interventi sui lungarni, con l’obiettivo di rifare il manto stradale. Questi interventi potrebbero causare modifiche alla viabilità nella zona, con possibili ripercussioni sul traffico locale.

Dalla prossima settimana è in programma un intervento di asfaltatura sul viadottodell’Indiano, per rifare il manto stradale sul tratto finale della carreggiata in direzione aeroporto. I lavori saranno effettuati in orario notturno (22.30-5.30). Da lunedì 30 marzo a giovedì 2 aprile e dal 7 al 10 aprile con divieto di transito sulla corsia di immissione nella direttrice verso viale Gori. Percorso alternativo per chi arriva dall’Isolotto: via Pistoiese, via Baracca, viale Gori. Itinerario alternativo per chi arriva da via Pistoiese: proseguire su via Baracca e poi viale Gori. Sempre la prossima settimana scatterà una nuova fase dei lavori di Publiacqua per la sostituzione della rete idrica finanziati con fondi Pnrr. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Lavori sul viadotto all'Indiano e sui lungarni, l'impatto sulla viabilità

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