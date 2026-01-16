Metro Linea 2 nuovo programma per i lavori nelle stazioni Piazza Amedeo e Montesanto

Rete Ferroviaria Italiana, su richiesta della Regione Campania e dei sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, ha aggiornato il programma dei lavori di potenziamento delle stazioni di Piazza Amedeo e Montesanto sulla Linea 2 della metropolitana di Napoli. La modifica mira a migliorare l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture, garantendo un servizio più affidabile ai pendolari e alle comunità coinvolte.

A seguito della richiesta di Regione Campania e dei sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha modificato il programma dei lavori di potenziamento delle stazioni di Piazza Amedeo e Montesanto, lungo la Linea 2 della metropolitana di Napoli.La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: La stazione Montesanto della metro Linea 2 chiusa per tre mesi: lavori alle scale mobili e fisse Leggi anche: Linea 2 metro Napoli, via ai lavori per la nuova stazione di Piazza Cavour Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Linea 2 della metro, aggiudicato il primo lotto da 500 milioni: da Rebaudengo a Porta Nuova nel 2032; Linea 2 metro, entro il 2032 il pre-esercizio del primo lotto funzionale; La stazione Montesanto della metro Linea 2 chiusa per tre mesi: lavori alle scale mobili e fisse; Metro linea 2: 40 milioni per 4 stazioni. E presto una nuova fermata a Bagnoli. Metro, 500 milioni di euro per la linea 2 e rischio fallimento sulla 1: prolungamento in bilico - I giapponesi di Hitachi vincono la gara per i treni che, dal 2032, da Rebaudengo porteranno a Porta Nuova La linea 2 della metropolitana di Torino sarà costruita da Hitachi rail sts, già Ansaldo, stor ... torinotoday.it

Metrò 2 di Torino quasi pronta ai cantieri: potrà viaggiare anche di notte - Il sindaco Lo Russo in Consiglio comunale parla della grande opera: a inizio febbraio sarà svelato il design delle nuove stazioni ... torino.repubblica.it

Tra l’ex Carlini e la Gondrand sorgerà il nuovo capolinea della metro 2 - Il nodo dei parcheggi tra le vie Sempione e Gottardo e il futuro polo commerciale che accompagnerà l’interscambio ... torinoggi.it

Metro Linea 1 di Napoli, stop serale per manutenzione: tutte le informazioni utili https://nap.li/BW3S - facebook.com facebook

Metro C, linea ripristinata su intera tratta. Riaperte stazioni Mirti e Gardenie x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.