Sette bomboloni di gas a rischio esplosione nell’androne | palazzo dichiarato inagibile

A Varese, un edificio è stato dichiarato inagibile a causa di gravi rischi presenti nell’androne. L’intervento delle autorità ha evidenziato impianti elettrici con fili scoperti, un’elevata presenza di rifiuti e sette bomboloni di gas potenzialmente esplosivi, mettendo in pericolo la sicurezza degli occupanti e dei vicini. La situazione richiede interventi immediati per evitare gravi conseguenze.

Varese, 22 gennaio 2026 – Impianti elettrici con fili scoperti, una quantità tale di rifiuti da poter definire quei locali una “discarica abusiva” e, soprattutto, sette bomboloni di gas a rischio esplosione. È il panorama che si sono trovati di fronte gli agenti della polizia di Stato di Varese intervenuti nelle prime ore del mattino in una palazzina di viale Belforte, per accertamenti riguardo la posizione di una persone detenuta ai domiciliari con braccialetto elettronico. Donne e uomini della divisione anticrimine hanno “fiutato” il pericolo sin dal loro arrivo, nell’androne dello stabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sette bomboloni di gas a rischio esplosione nell’androne: palazzo dichiarato inagibile Leggi anche: Esplosione a Torrevecchia, bomba carta scoppia nell’androne di un palazzo Leggi anche: Esplosione al Bronx di Torrevecchia, bomba carta nell'androne di un palazzo La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Sette bomboloni di gas a rischio esplosione nell’androne: palazzo dichiarato inagibileVarese, 22 gennaio 2026 – Impianti elettrici con fili scoperti, una quantità tale di rifiuti da poter definire quei locali una discarica abusiva e, soprattutto, sette bomboloni di gas a rischio ... ilgiorno.it La polizia scopre in viale Belforte sette bombole di gas a rischio esplosioneE' accaduto martedì scorso durante un controllo: gli agenti erano intervenuti in uno stabile per alcune verifiche su una persona ai domiciliari quando hanno trovato nell'androne le bombole con evident ... varesenoi.it ZEPPOLE & BOMBOLONI SENZA GLUTINE Pensierino dolce della notte, per te Bomboloni https://lacucinadibimbapimba.blogspot.com/2019/02/ricetta-bomboloni-o-krapfen-senza.htmlm=1 Zeppole https://lacucinadibimbapimba.blogspot.com/2017/03/le- - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.