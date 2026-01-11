Beatrice Bellucci morta sulla Colombo c'è un video dello schianto | la folle corsa della Bmw poi l'impatto

Da fanpage.it 11 gen 2026

Un video mostra l'incidente avvenuto sulla Colombo, in cui una BMW ha coinvolto una Mini Cooper guidata da Silvia Piancazzo. Le immagini riprendono la corsa del veicolo e il successivo impatto, avvenuto davanti agli occhi di un passeggero. La tragedia ha coinvolto anche Beatrice Bellucci, deceduta nell'incidente. La registrazione fornisce un'istantanea degli ultimi attimi prima dello schianto e solleva questioni sulla dinamica dell'incidente.

Il passeggero seduto accanto a Luca Girimonte ha ripreso con il cellulare il momento dello schianto tra la Bmw e la Mini Cooper guidata da Silvia Piancazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

