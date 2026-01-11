Incidente Cristoforo Colombo | trovato video schianto tra Bmw e Mini che ha ucciso Beatrice Bellucci

È stato rinvenuto un video che documenta l’incidente tra una BMW e una Mini sul Cristoforo Colombo, in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci. Il filmato, trovato nel cellulare del passeggero dell’auto coinvolta, mostra alcuni sorpassi prima dello schianto ad alta velocità. La scoperta fornisce nuovi elementi sulla dinamica dell’incidente, che ha tragicamente causato la morte della giovane.

