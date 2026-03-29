Laura Efrikian chi è l’ex e prima moglie di Gianni Morandi prima di Anna

Da metropolitanmagazine.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Efrikian è nota principalmente per essere stata la prima moglie di Gianni Morandi, ma ha avuto una carriera come attrice e annunciatrice. La sua attività nel mondo dello spettacolo italiano si è sviluppata prima e indipendentemente dal suo matrimonio con il cantante. La sua presenza nel settore è stata significativa e ha lasciato tracce in vari progetti televisivi e teatrali.

L aura Efrikian   è molto più di “l’ ex moglie di Gianni Morandi ”. Attrice, annunciatrice e donna di grande fascino, ha saputo costruire un  percorso unico  nel panorama dello spettacolo italiano. Il loro matrimonio, iniziato nel  1966  e terminato nel  1979, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore del pubblico, ma soprattutto nella vita dei due protagonisti. Dall’unione di  Laura   Efrikian  e  Gianni Morandi  nascono  Serena, primogenita venuta a mancare dopo appena otto ore dal parto;  Marianna  nata nel  1966  e  Marco  nato nel  1974.  Marianna  ha avuto una relazione con  Biagio Antonacci  dalla cui unione sono nati due figli;  Marco, invece, l’ha resa nonna di altri tre nipoti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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