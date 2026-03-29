Laura Efrikian chi è l’ex e prima moglie di Gianni Morandi prima di Anna

Laura Efrikian è nota principalmente per essere stata la prima moglie di Gianni Morandi, ma ha avuto una carriera come attrice e annunciatrice. La sua attività nel mondo dello spettacolo italiano si è sviluppata prima e indipendentemente dal suo matrimonio con il cantante. La sua presenza nel settore è stata significativa e ha lasciato tracce in vari progetti televisivi e teatrali.

L aura Efrikian è molto più di “l’ ex moglie di Gianni Morandi ”. Attrice, annunciatrice e donna di grande fascino, ha saputo costruire un percorso unico nel panorama dello spettacolo italiano. Il loro matrimonio, iniziato nel 1966 e terminato nel 1979, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore del pubblico, ma soprattutto nella vita dei due protagonisti. Dall’unione di Laura Efrikian e Gianni Morandi nascono Serena, primogenita venuta a mancare dopo appena otto ore dal parto; Marianna nata nel 1966 e Marco nato nel 1974. Marianna ha avuto una relazione con Biagio Antonacci dalla cui unione sono nati due figli; Marco, invece, l’ha resa nonna di altri tre nipoti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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