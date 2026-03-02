Laura Efrikian ex moglie di Gianni Morandi | Commovente vederlo cantare con Tredici Pietro è un papà meraviglioso

Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi, commenta il duetto dell’artista con il figlio Tredici Pietro sul palco di Sanremo 2026, definendolo commovente e sottolineando quanto il cantante sembri ancora un papà meraviglioso dopo gli ottant’anni. La sua dichiarazione si concentra sull’emozione suscitata dalla performance e sulla percezione che, nonostante l’età, qualcosa si muova ancora in lui.

