Cuba sull’orlo del collasso | senza il petrolio di Maduro l’economia dell’isola rischia il blackout totale

L’economia cubana è in forte crisi, in parte a causa della dipendenza dal petrolio venezuelano. La recente cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti ha generato incertezza e tensioni nella regione, aggravando una situazione già fragile. Senza il supporto energetico di Caracas, l’isola rischia di affrontare blackout e difficoltà crescenti, evidenziando le complessità geopolitiche che influenzano la stabilità di Cuba e dei suoi cittadini.

La cattura del dittatore venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti ha prodotto onde d’urto ben oltre Caracas. A subirne le conseguenze è soprattutto Cuba, un Paese di meno di dieci milioni di abitanti che da anni sopravvive grazie alle forniture petrolifere venezuelane, appena sufficienti a scongiurare il collasso di un’economia ormai allo stremo. Per l’isola comunista si apre ora una fase nuova e potenzialmente esplosiva, nel pieno di un’implosione economica che molti osservatori paragonano alla crisi devastante seguita, oltre trent’anni fa, alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Cuba sull’orlo del collasso: senza il petrolio di Maduro l’economia dell’isola rischia il blackout totale Leggi anche: Trump senza freni sul Venezuela: «Abbiamo noi il controllo, accesso totale al petrolio». Poi minaccia anche Colombia, Cuba e Messico Leggi anche: Trump: Cuba pronta a cadere. L'economia dipendeva dal petrolio del Venezuela – Il video Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cuba ora teme il collasso definitivo con la caduta di Maduro - A Cuba il regime castrista vive ore di ansia con il precipitare della crisi geopolitica in Venezuela. msn.com

Cuba sul baratro senza il petrolio venezuelano. Il regime comunista è destinato al collasso - Alla Casa Bianca è viva la convinzione che Cuba sia prossima al collasso, e che si tratti di un collasso imminente che di fatto rende addirittura superflua qualsiasi azione Usa. msn.com

Maduro senza scudi: il fallimento degli alleati e l'ombra cubana sulla sicurezza. Il dittatore a nudo aveva fatto affidamento su Cuba, Russia, Cina e Iran. Ma non è servito. Di Maurizio Stefanini - facebook.com facebook

Il retroscena sull’arresto di #Maduro: "Non si fidava più delle sue guardie e aveva fatto arrivare da Cuba personale per proteggerlo". x.com

