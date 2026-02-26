Cuba il rischio collasso tra attacchi ai motoscafi e minacce Usa al regime

«Lo status quo a Cuba è insostenibile». Dopo l’attacco dell’esercito de L’Avana a un motoscafo partito dalla Florida il segretario di Stato Usa Marco Rubio torna a minacciare il regime. Che oggi traballa tra interruzioni di corrente, scarsità di viveri e rischio implosione. E mentre l’economia più povera dell’America Latina, in contrazione da due anni mentre il continente cresce in media del 4,7%, cerca di resistere con gli aiuti dal Messico e dal Canada, aumentano le possibilità di un intervento statunitense. Anche se per ora l’impressione è che l’amministrazione Trump attenda (o voglia favorire) il collasso e l’implosione per intervenire dopo il crollo. 🔗 Leggi su Open.online

Cuba, 5 milioni di malati a rischio per l'embargo

Cuba: blocco petrolifero degli Usa mette in crisi il sistema sanitario. Il ministro della Sanità di Cuba ha dichiarato che il Paese si sta avviando verso una crisi umanitaria catastrofica, affermando che il blocco del petrolio imposto dagli Stati Uniti al suo Paese sta re

Virus tropicale Chikungunya, primo caso di importazione a Vasto. Paziente rientrata da Cuba ricoverata in Malattie infettive, condizioni stabili. Virus si trasmette solo tramite zanzare