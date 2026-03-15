Mentre Stellantis annuncia licenziamenti, la Fiom si prepara a inviare una flottiglia di supporto a Cuba. Nella seconda giornata dell’assemblea, sarà presente come ospite speciale Jorge Luis Cepero Aguilar, il 17 marzo. La presenza del rappresentante cubano e le decisioni di Stellantis sono al centro dell’attenzione.

Si chiama Jorge Luis Cepero Aguilar e il 17 marzo sarà una sorta d’ospite speciale nella seconda giornata dell’assemblea Fiom. Cosa c’azzecchi l’ambasciatore cubano in Italia con la principale riunione dei rappresentanti dei lavoratori metalmeccanici è difficile intuirlo. E staremmo ancora brancolando nel buio se non fosse che i comunicatori della Cgil si sono premurati di venirci in soccorso. La presenza di Aguilar è prevista «nel giorno in cui parte Let Cuba Breathe-European Convoy for Cuba, la flotilla per rompere il blocco statunitense e portare aiuti umanitari, cui partecipa anche la Fiom ». L’ambasciatore dovrebbe evidenziare a Landini e compagni la drammatica situazione del popolo cubano e illustrare le sfide che il Paese, alle prese con «le strette» di Trump, affronta quotidianamente. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mentre Stellantis licenzia, la Fiom prepara la flotilla per Cuba. Il paradosso che fa discutere

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