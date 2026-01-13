Boato e bagliore nel Barese l’allarme che fa discutere | ‘Non era un meteorite ma il mistero resta’

Sabato sera nel Barese si è verificato un forte boato accompagnato da un intenso bagliore, che ha suscitato preoccupazione tra i cittadini. L'evento ha generato molte domande, alimentando il dibattito sulla sua origine. Mentre le ipotesi indicano che si possa trattare di un fenomeno naturale o un incidente, il mistero rimane irrisolto, senza conferme ufficiali sull'esatta causa dell'accaduto.

Boato nel Barese: cosa è successo sabato sera. Un boato improvviso, accompagnato da un forte bagliore, ha allarmato migliaia di cittadini sabato intorno alle 18.40 in diversi Comuni della provincia di Bari, in particolare nella zona periferica di Casamassima. Le segnalazioni si sono moltiplicate nel giro di pochi minuti, rimbalzando sui social e sulle chat di quartiere, alimentando ipotesi e timori. A rendere il caso ancora più enigmatico sono state le immagini registrate da telecamere di videosorveglianza privata, che mostrano un improvviso lampo di luce, in alcuni filmati associato a ciò che sembra un fenomeno di "crepitio" al suolo.

