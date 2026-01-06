Mostra Presepe & Arte a Valmadrera

Da leccotoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Parrocchia di Sant’Antonio Abate e il Comune di Valmadrera, in collaborazione con la Pro loco e i volontari, presentano la Mostra “Presepe e Arte”, che si terrà dal 10 al 18 gennaio 2026 presso la Sala Esposizioni dello Spazio Fbf del Centro Culturale Fatebenefratelli.La mostra mira a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

mostra presepe amp arte a valmadrera

© Leccotoday.it - Mostra "Presepe & Arte" a Valmadrera

Leggi anche: Mostra internazionale di arte contemporeanea Arte & Magia al castello ducale di Casoli

Leggi anche: “Presepe d’Arte – Luci, Volti e Suoni del Natale” la mostra Natalizia a Frattamaggiore

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’Arte del Presepe nei Borghi: rete di 8 città. Mani, memoria e comunità; Mostra dei Presepi artigianali dell'artista Lucia Pastore; Bari, conferenza sui presepi alla Chiesa di San Ferdinando; Anche i misteri del Principe di Sansevero nella mostra Dietro il presepe a San Martino.

mostra presepe amp arteL'arte dei presepi da record a Città di Castello: cala il sipario sulla rassegna con oltre 170 espositori da tutto il mondo - Con un bilancio record della 24esima edizione della Mostra internazionale di arte presepiale, Città di Castello si conferma la città dei presepi. corrieredellumbria.it

mostra presepe amp arteMostra di Arte Presepiale. Successo di visitatori - Giungono importanti conferme in termini di visitatori per la XXIV edizione della Mostra Internazionale di Arte Presepiale che si appresta a chiudere i battenti nella giornata odie ... msn.com

Arte e tradizione a Castronno con la Mostra dei Presepi - Sarà possibile visitare le opere esposte fino al prossimo 18 gennaio con aperture speciali durante le festività e ingresso libero per tutti i cittadini e i turisti curiosi ... varesenews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.