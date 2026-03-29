A che ora inizia la Messa Domenica delle Palme 2026 | l’orario della celebrazione con Papa Leone XIV

La Messa della Domenica delle Palme del 2026 si terrà oggi, 29 marzo, alle ore 10 in Piazza San Pietro. La celebrazione sarà presieduta dal Papa Leone XIV e sarà trasmessa in diretta. L'evento rappresenta l'inizio della Settimana Santa e coinvolge numerosi fedeli presenti in piazza e davanti agli schermi.

. A che ora inizia la Messa della Domenica delle Palme presieduta da Papa Leone XIV e in programma oggi, 29 marzo 2026? Ve lo diciamo subito: appuntamento alle ore 10 in diretta da Piazza San Pietro. Diretta in tv su Rai 1 e Tv2000. Iniziano così i riti presieduti dal Papa nel tempo di Pasqua e in particolare si dà avvio alla Settimana Santa. Domenica prossima, infatti, è Pasqua. Su Rai 1 collegamento dalle 9.50, all’interno del programma A sua immagine con Lorena Bianchetti. Telecronaca a cura del Tg1. Si tratta di una celebrazione molto importante e suggestiva, durante la quale si ricorda l’accoglienza festante che venne riservata a Gesù quando entrò a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - A che ora inizia la Messa Domenica delle Palme 2026: l’orario della celebrazione con Papa Leone XIV Articoli correlati Messa Domenica delle Palme 2026 Papa Leone XIV streaming e diretta tv: dove vedereMessa Domenica delle Palme 2026 Papa Leone XIV streaming e diretta tv: dove vedere Oggi, 29 marzo 2026, Domenica delle Palme, Papa Leone XIV celebra... A che ora inizia Domenica In Sanremo 2026: l’orario della messa in onda su Rai 1A che ora inizia Domenica In Sanremo 2026, il programma condotto da Mara Venier in diretta dal teatro Ariston? La messa in onda dello show, in cui si... Tutto quello che riguarda Messa Domenica Discussioni sull' argomento Domenica delle Palme, il 29 marzo si apre la Settimana Santa; Settimana Santa e Pasqua 2026 in basilica; Prende il via la Settimana Santa. Tutti gli appuntamenti in programma; Celebrazioni della Settimana Santa. A che ora inizia Amici 2026, il serale: l’orario della messa in onda su Canale 5A che ora inizia Amici 2026, il serale: l'orario della messa in onda su Canale 5 del programma condotto da Maria De Filippi ... tpi.it DOMENICA DELLE PALME: - la S.Messa delle ore 8:30 NON SARA' CELEBRATA - Domenica 29 Marzo, ore 11:00 Benedizione delle Palme davanti la canonina e processione verso la Chiesa per la S. Messa. - Domenica 29 Marzo ore 17:30 Via Crucis Viven - facebook.com facebook