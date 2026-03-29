Lando Norris a rischio di penalità sulla griglia per problemi di batteria nel GP giapponese

Lando Norris potrebbe partire più indietro dalla griglia nel GP giapponese a causa di un problema alla batteria riscontrato durante le qualifiche. La squadra ha comunicato che il pilota ha avuto difficoltà tecniche legate all’affidabilità del sistema energetico. La questione potrebbe comportare penalità, rendendo incerto il suo posizionamento in partenza. La McLaren sta lavorando per risolvere il problema prima della gara.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lando Norris si trova in una situazione delicata dopo che la McLaren ha dovuto eseguire un cambio batteria in vista del Gran Premio del Giappone. Questo intervento lo porta al limite prima di ricevere una penalità in griglia, poiché si tratta del secondo cambio di batteria della stagione. Le normative di Formula 1 stabiliscono che ogni pilota può utilizzare solo due pacchi batteria per stagione, quindi Norris è ora sull’unita finale disponibile. La stagione di Norris è stata caratterizzata da frequenti problemi di affidabilità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Lando Norris a rischio di penalità sulla griglia per problemi di batteria nel GP giapponese. Articoli correlati LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: bene Leclerc, problemi per Lando NorrisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -31 minuti: questa la situazione Charles Leclerc (Ferrari) — 1:30. Leggi anche: LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: squillo di Lando Norris nel pomeriggio Tutti gli aggiornamenti su Lando Norris Temi più discussi: Lando Norris: talento, velocità e carisma del campione F1; F1 GP Giappone | McLaren, pesa l’affidabilità del motore Mercedes sulla qualifica di Norris; Ancora problemi per la McLaren di Norris: fermo ai box nelle FP2; Lando Norris rivela sorprendenti difficoltà della McLaren mentre l'indagine della Mercedes scopre un grave difetto nella batteria. Norris: Pochi giri, giornata negativa. Sono indietro. VIDEOLando Norris vede il bicchiere mezzo vuoto dopo un venerdì a due facce in Giappone: 35 minuti persi nelle prime prove libere e un'altra mezz'ora ai box nella seconda sessione per problemi tecnici sull ... sport.sky.it F1, Lando Norris: Siamo ancora la terza forza in campo, serve tempo per migliorareE’ il tempo di rinascere, macchina permettendo. Lando Norris e la McLaren tutta cercheranno il riscatto in vista del GP del Giappone, terzo appuntamento ... oasport.it Lando Norris ha ottenuto il quinto tempo nelle qualifiche del Giappone mancando la seconda fila per soli quattro millesimi. - facebook.com facebook RISULTATI FP1 1 George Russell 2 Kimi Antonelli 3 Lando Norris 4 Oscar Piastri 5 Charles Leclerc #JapaneseGP #F1 x.com