LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | bene Leclerc problemi per Lando Norris

Durante la diretta del GP Giappone 2026, Charles Leclerc ha completato un giro in 1:30, mentre Lando Norris ha avuto dei problemi tecnici sulla pista. La sessione è in corso da circa 31 minuti e gli aggiornamenti continuano in tempo reale. La gara si sta svolgendo sul circuito di Suzuka e le condizioni della pista sono monitorate costantemente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -31 minuti: questa la situazione Charles Leclerc ( Ferrari ) — 1:30.229. George Russell ( Mercedes-AMG Petronas Formula One Team ) — +0.166. Kimi Antonelli (Mercedes) — +0.189. Oscar Piastri ( McLaren ) — +0.371. Lewis Hamilton (Ferrari) — +0.518. Gabriel Bortoleto ( Audi Formula 1 Team ) — +0.872. Arvid Lindblad ( Racing Bulls ) — +1.059. Nico Hulkenberg (Audi) — +1.097. Max Verstappen ( Red Bull Racing ) — +1.125. Liam Lawson (Racing Bulls) — +1.162. Isack Hadjar (Red Bull Racing) — +1.295. Oliver Bearman ( Haas F1 Team ) — +1.329. Pierre Gasly ( Alpine F1 Team ) — +1.333. Esteban Ocon (Haas) — +1.489. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: bene Leclerc, problemi per Lando Norris Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Charles Leclerc vola in vetta e distanzia Lando Norris Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Lando Norris vola in vetta, Charles Leclerc lavora sull’aerodinamica Altri aggiornamenti su Lando Norris Temi più discussi: Il Mondiale di F1 a Suzuka, parola ai piloti: la conferenza del giovedì; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri davanti ad Antonelli. Preoccupa il distacco Ferrari; DIRETTA F1, GP Giappone 2026: LIVE prove libere 2 - Live - Formula 1; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Antonelli sfida Russell. F1 GP Giappone 2026, FP3: La Ferrari in cerca di risposte dall’assetto, si parte alle 3.30 – DIRETTASegui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 3 del GP Giappone F1, LIVE dalle 3.15 di sabato 28 marzo 2026 ... formulapassion.it F1, Norris: problemi sulla McLaren nelle FP2 del GP GiapponeSeconda sessione di prove libere molto complicata per Lando Norris. Il pilota della McLaren non è potuto subito scendere in pista per via di una perdita nel sistema idraulico avuta sulla sua monoposto ... sport.sky.it Dalle parole di Leclerc e Hamilton ai problemi sulla McLaren di Lando Norris, passando per lo sconforto di Verstappen alla analisi sul passo gara mostrato finora a Suzuka: gli articoli del giorno #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno #newsf1 - facebook.com facebook RISULTATI FP2 1 Oscar Piastri 2 Kimi Antonelli 3 George Russell 4 Lando Norris 5 Charles Leclerc #JapaneseGP #F1 x.com