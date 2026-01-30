LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | squillo di Lando Norris nel pomeriggio

Questa mattina a Barcellona si sono svolti i test ufficiali della Formula 1. Lando Norris ha fatto un bel colpo nel pomeriggio, segnando il secondo tempo più veloce, alle spalle di George Russell che aveva dominato ieri. La pista si scalda, i piloti spingono forte e i sorrisi non mancano tra i team. La giornata prosegue con molte sorprese e ancora tante incognite in vista delle prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.28 Il tempo di Norris è secondo solo a quello registrato da George Russell ieri 16.26 Attenzione! Lando Norris segna il tempo di 1’16?594, si tratta del miglior crono segnato fino a questo momento oggi 16.21 Il video del piccolo fuori pista di Hulkenberg HULKENBERG a la grava con su AUDI! Y siendo adelantado por Fernando Alonso #f1 #audi #Fernandoalonso pic.twitter.com7dEyIzoH8h — FormulaNacho (@FormulaNacho) January 30, 2026 16.16 Piccola zingarata nella ghiaia per Hulkenberg 16.11 L’Audi sta girando in gomma media, soft per l’Alpine 16.06 Dietro l’Aston Martin sono posizionate due luci di colore blu, questo perché fino a questo momento per preservare il motore ha viaggiato con una velocità limitata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: squillo di Lando Norris nel pomeriggio Approfondimenti su Test Barcellona 2026 LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: primi giri per Lando Norris, Kimi Antonelli girerà nel pomeriggio Questa mattina a Barcellona i primi giri di prova con le nuove monoposto. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: ritorna in pista Lando Norris Lando Norris torna in pista a Barcellona durante i test della Formula 1 del 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Test Barcellona 2026 Argomenti discussi: Day-4 a Russell. L'Aston nera debutta e si ferma; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 26 gennaio, tv, programma, streaming; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio. Test F1 2026 a Barcellona: la quinta giornata in diretta live dello shakedownLeclerc (Ferrari): Abbiamo svolto tutto il programma prefissato. Abbiamo spinto un po’ di più testare il limite della macchina. Siamo soddisfatti. È stato un buono shakedown per noi. Nonostante le co ... sport.sky.it LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: arrivano i primi tempi del turno pomeridianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Intanto cresce l'hype sull'Aston Martin. Al momento sta impazzando questa foto che ritrae Newey ed Alonso ... oasport.it Kimi Antonelli ha raccontato la sua ultima giornata di test a Barcellona con soddisfazione, indicando l'affidabilità come punto di forza della sua vettura. - facebook.com facebook Test Barcellona 2026: tempi, giri e aggiornamenti giorno 5 #F1Testing #F12026 #Formula1 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.