Di Paola sottolinea che per lui ciò che conta sono i risultati e i punti ottenuti. In un periodo recente, lui e la sua squadra hanno dato più del massimo senza creare drammi, riuscendo a superare un momento difficile. La sua attenzione rimane sui numeri e sui risultati concreti, senza lasciarsi coinvolgere da altre considerazioni.

"In quest’ultimo periodo ognuno di noi ha dato anche più di ciò che aveva. Senza mai fare drammi siamo riusciti a porre fine a un momento delicato. L’atteggiamento è sempre stato uno tra i nostri più grandi punti di forza e anche contro la Ternana ci ha permesso di conquistare i tre punti. Compattarci e reggere l’urto come abbiamo fatto noi non era scontato". Capitan Di Paola dopo il successo per 1 a 0 contro la Ternana ha gonfiato il petto e ha esaltato il carattere dei suoi compagni di squadra. Bersagliata dagli infortuni e reduce da due mesi di risultati deludenti, la Vis nel mese di marzo sarebbe potuta crollare. Rifacendosi il look è invece rinata e nelle ultime cinque ha conquistato undici punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Di Paola bada al sodo: "Vis, contano i punti"

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