Mancano sei partite alla conclusione del campionato, con la vetta da preservare. La sfida tra le due squadre è considerata determinante per la corsa alla promozione, e le formazioni si presentano con grande entusiasmo e determinazione. L'incontro di domenica, in particolare, potrebbe fornire indicazioni importanti sulla corsa alla prima posizione. I giocatori sono pronti a scendere in campo con carica e motivazione.

ANCONA – Sei gare alla fine, un primo posto da difendere e due incontri che potrebbero dare indicazioni concrete sulla volata per la promozione. Prima del big match contro la diretta concorrente Teramo al “Del Conero”, in programma giovedì, la capolista Ancona è chiamata a disinnescare la minaccia rappresentata dal derby del “Bianchelli” contro la Vigor Senigallia, penultima sfida “Made in Marche” nel calendario dei dorici in questo girone F contro una formazione che in casa non perde dalla quinta giornata e dopo il giro di boa si è inchinata solamente al Teramo. Diverso il peso della posta in palio, considerando che i rossoblù hanno come potenziale target l’aggancio alla zona play-off a differenza dei dorici che, dopo il pareggio tra Teramo e Ostiamare nel recupero di mercoledì, hanno conservato la leadership del Girone F. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Verso Vigor Senigallia-Ancona, Maurizi: «Carichi e motivati per questo derby importantissimo»

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