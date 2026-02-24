esplode bomba in stazione muore poliziotto il boato nella notte

Un’esplosione nella stazione ferroviaria alle prime ore del mattino ha causato la morte di un poliziotto e il ferimento di un collega. L’onda di shock si è diffusa subito, quando il boato ha squarciato il silenzio notturno. La detonazione si è verificata mentre gli agenti effettuavano un controllo di routine. Un dettaglio drammatico: il poliziotto deceduto era impegnato nel coordinare le operazioni nel momento dell’esplosione.

Un’esplosione ha colpito nella notte l’area della stazione ferroviaria causando una vittima. Il fatto è avvenuto alle 00:05 ora locale e ha coinvolto una pattuglia della polizia durante un servizio di controllo: il bilancio è di un agente morto sul posto e di un secondo poliziotto rimasto gravemente ferito, trasportato d’urgenza in ospedale. Esplosione di una bomba alla stazione: la ricostruzione. Secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Interno, la dinamica indica un’azione diretta contro gli agenti. Un individuo non identificato si sarebbe avvicinato al veicolo di pattuglia e avrebbe fatto detonare un ordigno in pochi istanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Boato nella notte, esplode bomba carta: schegge, vetri rotti e tanta paura. “Un botto mai sentito”Nella notte del 28 dicembre 2025, a San Benedetto del Tronto, una bomba carta esplosa nel centro cittadino ha provocato una forte deflagrazione.

Paura nella notte: bomba esplode sotto un'autoNella notte, a Brusciano, un’esplosione ha danneggiato una Fiat Panda in via Giordano Bruno.

