Esplosione nella notte a San Lorenzo | bomba carta davanti a un’osteria indaga la polizia

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un’esplosione ha scosso via dei Falisci a San Lorenzo. Una bomba carta ha colpito un’osteria, rompendo vetri e danneggiando la serranda. La polizia sta lavorando per capire chi c’è dietro l’attacco.

Un ordigno è esploso nella notte in via dei Falisci, a San Lorenzo, danneggiando un’osteria. Vetri in frantumi e serranda colpita, indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su San Lorenzo Esplosione

Esplosione a San Benedetto. Bomba carta nella notte, risveglio tra danni e paura

Nella notte a San Benedetto si è verificata un'esplosione causata da una bomba carta contenente polvere pirica.

Borgo San Lorenzo: bomba rudimentale nella notte, danneggiata cabina elettrica

Nella notte del 13 dicembre 2025, a Borgo San Lorenzo, si è verificata un'esplosione che ha danneggiato una cabina elettrica in via P.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su San Lorenzo Esplosione

Argomenti discussi: Doppia esplosione nella notte a Margherita di Savoia: banda della marmotta assale bancomat e fugge con il bottino; Non c'è pace per i bancomat in Irpinia: esplosione nella notte a Bisaccia; Assalto al bancomat nella notte, doppia esplosione; Paura nella notte agli Altipiani di Arcinazzo: esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due operai feriti.

esplosione nella notte aEsplosione nella notte a San Lorenzo: bomba carta davanti a un’osteria, indaga la poliziaUn forte boato nel cuore della notte ha svegliato numerosi residenti del quartiere San Lorenzo. L’esplosione è avvenuta tra lunedì 9 e martedì 10 febbraio 2026, intorno alle 2.00, in via dei Falisci, ... fanpage.it

esplosione nella notte aSan Lorenzo, esplosione davanti all'osteria Pesce fritto e baccalàSerrande e vetrine distrutte da un ordigno rudimentale esploso nella notte. Nessun ferito. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza ... rainews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.