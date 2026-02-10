Esplosione nella notte a San Lorenzo | bomba carta davanti a un’osteria indaga la polizia

Nella notte, un’esplosione ha scosso via dei Falisci a San Lorenzo. Una bomba carta ha colpito un’osteria, rompendo vetri e danneggiando la serranda. La polizia sta lavorando per capire chi c’è dietro l’attacco.

Un ordigno è esploso nella notte in via dei Falisci, a San Lorenzo, danneggiando un'osteria. Vetri in frantumi e serranda colpita, indagini in corso. Esplosione nella notte a San Lorenzo: bomba carta davanti a un'osteria, indaga la poliziaUn forte boato nel cuore della notte ha svegliato numerosi residenti del quartiere San Lorenzo. L'esplosione è avvenuta tra lunedì 9 e martedì 10 febbraio 2026, intorno alle 2.00, in via dei Falisci, ... San Lorenzo, esplosione davanti all'osteria Pesce fritto e baccalàSerrande e vetrine distrutte da un ordigno rudimentale esploso nella notte. Nessun ferito. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza ...

