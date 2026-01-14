Trump attaccherà l'Iran il regime è a un vicolo cieco | il punto dell'analista a Fanpageit
In un’analisi recente, Ali Vaez, responsabile del Progetto Iran di Crisis Group, descrive la situazione attuale della Repubblica Islamica. Secondo l’esperto, la repressione interna rappresenta una vittoria temporanea per il regime, ma il Paese si trova ancora in un vicolo cieco, tra tensioni interne, minacce esterne degli Stati Uniti e possibili cambiamenti politici. Di seguito, il quadro completo della situazione iraniana secondo l’analista.
L’intervista di Fanpage.it ad Ali Vaez, capo del Progetto Iran di Crisis Group: "La repressione senza precedenti segna una vittoria temporanea della Repubblica Islamica, ma il Paese resta in un vicolo cieco tra paure interne, minaccia USA e possibili trasformazioni del regime. Trump? Attaccherà". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Trump attaccherà l’Iran? Lo spettro della guerra non lineare e le due facce del tycoon.
