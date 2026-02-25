Il cantante nella sua vita ha avuto tante compagne, ma ora l’amore è solido con Germana Schena. La moglie di Fausto Leali, con la quale condivide parecchi anni di differenza (30, esattamente), è al suo fianco da più di dieci anni. All’epoca, lei era corista della sua band, con la quale è andato in tour. I due hanno deciso di condividere il percorso di vita dopo la gravidanza di lei, per poi sposarsi. I due si sono innamorati quando lei è tornata a lavorare al fianco del cantante dalla “voce black”. Lui, inizialmente, ha tenuto segreta la relazione. I due si sono sposati a Foggia nel 2014: prima il loro rapporto era puramente professionale,... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Germana Schena, la moglie di Fausto Leali: “Ci siamo avvicinati”

Leggi anche:

Fausto Leali, quante mogli ha avuto e chi sono

A Monza il concerto di Fausto Leali

Fausto Leali, chi è la moglie Germana Schena / Come si sono conosciuti? La passione condivisa per la musicaGermana Schena è la moglie del cantautore Fausto Leali. I due sono molto uniti, sposati da anni e che vanno avanti nonostante la differenza d'età. ilsussidiario.net

Chi è Germana Schena, la moglie di Fausto Leali: Ci siamo avvicinatiIl cantante nella sua vita ha avuto tante compagne, ma ora l’amore è solido ... msn.com