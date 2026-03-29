Il calciatore Lamesta è tornato ad allenarsi con il resto della squadra nel centro sportivo di Benevento, dopo aver lavorato separatamente nelle scorse settimane. La sua presenza nel gruppo cambia le possibilità di rotazioni e di formazione per le prossime partite. Nessuna comunicazione ufficiale sulla durata del suo reintegro o sui tempi di recupero completi.

La scena si anima nel centro sportivo di Benevento dove il calciatore Lamesta torna in gruppo dopo un periodo di assenza. La notizia arriva da Caldirola Lab TV, canale 84 del digitale terrestre in Campania, confermando che l’atleta è tornato agli allenamenti con lo status di differenziato. Il ritorno non è una semplice formalità ma segna un momento di svolta per la squadra. Le immagini e i dettagli sono stati forniti dal portale ufficiale del canale televisivo, che ha sede legale a Torrioni in provincia di Avellino. Questo rientro cambia le dinamiche interne del club beneventino. Il contesto territoriale e l’impatto sul club. Non si tratta solo di un giocatore che torna, ma di un segnale forte inviato alla tifoseria e alla città intera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lamesta torna in gruppo: il rientro differenziato cambia il Benevento

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