Torino ancora lavoro differenziato per Simeone | difficile il rientro con il Lecce

Il Torino si prepara alla sfida contro il Lecce con alcune incognite. Simeone, ancora alle prese con problemi fisici, si allena a parte e viene monitorato dai medici. La sua presenza in campo domenica è ancora in dubbio, e il tecnico Baroni rischia di dover fare a meno di uno dei suoi attaccanti principali. La situazione si definisce giorno dopo giorno, ma per ora il rientro del Cholito sembra ancora lontano.

Ieri secondo giorno di ritiro, il primo con la sveglia nell'albergo torinese che, in questi giorni, rappresenta il quartier generale dei granata. In questa prima parte della settimana, l'osservato speciale del Toro resta il centravanti Giovanni Simeone, fermo in infermeria dalla serata dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Roma del 13 gennaio. Quella sera il Cholito aveva subìto un colpo alla coscia che gli aveva provocato un infortunio muscolare. Di conseguenza, l'argentino ha poi saltato le successive sfide di campionato contro la Roma in casa e l'ultima trasferta nello stadio del Como.

