Parcheggi cancellati dal Brt il Comune rassicura i residenti del Municipio II | Perse poche decine di posti

Il Comune di Roma ha confermato che i parcheggi cancellati nel Municipio II a causa del progetto BRT sono stati limitati a poche decine di posti. In risposta alle preoccupazioni dei residenti, si è svolto un incontro per illustrare le prime linee del piano sosta predisposto dagli uffici comunali. Queste iniziative mirano a chiarire le eventuali ripercussioni sulla viabilità e a fornire informazioni trasparenti sulla gestione delle aree interessate.

