Il Comune prepara il ' Piano Sosta' il Comitato No Brt | Previsti nuovi parcheggi nel Municipio II

Il Comune ha annunciato l'elaborazione del nuovo Piano Sosta, con l'obiettivo di migliorare la gestione dei parcheggi nel Municipio II. Il Comitato No Brt ha espresso commenti positivi sulle proposte dell'amministrazione. La pianificazione mira a ottimizzare gli spazi di sosta e a rispondere alle esigenze dei residenti e dei visitatori, contribuendo a una mobilità più efficace e sostenibile nel quartiere.

I residenti e i commercianti della zona hanno accolto con soddisfazione le prime anticipazioni, fornite ieri dal sindaco Leccese, sul documento tecnico che individua posti auto sul territorio, in sostituzione di quelli sottratti dal sistema Bus Rapid Transit Hanno accolto con soddisfazione le novità proposte dall'amministrazione comunale in merito al Piano Sosta. I membri del Comitato No Brt Municpio II commentano positivamente l'incontro svolto ieri a Palazzo della Città con il sindaco Leccese e l'assessore Scaramuzzi: la riunione era incentrata sul problema parcheggi generato nei quartieri con la partenza dei cantieri per il nuovo sistema di trasporto pubblico Bus Rapid Transit. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Parcheggi cancellati dal Brt, il Comune rassicura i residenti del Municipio II: "Perse poche decine di posti" Leggi anche: Cantieri aperti senza piano parcheggi, protesta nel Municipio 2: "Un flash mob contro il silenzio del Comune" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Verona ha un nuovo Piano della sosta. Dalla Ztl in Veronetta alle tre fasce tariffarie concentriche, tutte le novità; Rivoluzione sosta, a Roma aumentano le strisce blu: gli stalli a pagamento diventano 100mila; Rieti, parcheggi in centro: controlli e multe della polizia locale intorno al tribunale; Verona ha un nuovo Piano della sosta. Dalla Ztl in Veronetta alle tre fasce tariffarie concentriche, tutte le novità. Il Comune prepara il 'Piano Sosta', il Comitato No Brt: "Previsti nuovi parcheggi nel Municipio II" - I residenti e i commercianti della zona hanno accolto con soddisfazione le prime anticipazioni, fornite ieri dal sindaco Leccese, sul documento tecnico che individua posti auto sul territorio, in sost ... baritoday.it

Rivoluzione sosta: stalli a pagamento in Borgo Trento, nuova Ztl a Veronetta. Tutte le tariffe e cosa cambia - La giunta del comune di Verona approva il nuovo piano della sosta: stalli a pagamento a Borgo Trento, nuova Ztl a Veronetta. veronaoggi.it

Verona ha un nuovo Piano della sosta. Dalla Ztl in Veronetta alle tre fasce tariffarie concentriche, tutte le novità - Via libera dalla giunta: «Più parcheggi per i residenti e maggior rotazione dei posti auto per una città più accessibile» ... veronasera.it

La Fiamma Olimpica accende anche Rovigo Rovigo si prepara ad accogliere un evento di grande valore simbolico e sportivo: il passaggio della Fiamma Olimpica, previsto per martedì 20 gennaio. Il Comune di Rovigo è stato scelto come “Comune di pass facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.