Pensioni 55mila lavoratori senza reddito | aumento requisiti e rischio nuovi esodati

A partire dal 2027, oltre 55.000 lavoratori potrebbero trovarsi senza reddito né contribuzione previdenziale a causa delle nuove disposizioni sui requisiti pensionistici. La situazione evidenzia la necessità di un'attenta valutazione delle misure in atto e delle possibili soluzioni per tutelare chi rischia di essere escluso dal sistema previdenziale.

Oltre 55mila lavoratrici e lavoratori rischiano di trovarsi, a partire dal 1° gennaio 2027, senza reddito e senza contribuzione previdenziale. È l’allarme lanciato dalla Cgil, che in uno studio dell’Osservatorio Previdenza analizza gli effetti dell’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, così come ridefinito dalle ultime modifiche normative. Secondo il sindacato, il quadro che emerge dalle disposizioni introdotte con l’ultima Legge di Bilancio e dall’aggiornamento del Rapporto sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico del Ministero dell’Economia modifica in modo significativo le condizioni su cui erano stati costruiti migliaia di accordi di uscita anticipata dal lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Dal 2027, con l’aumento dei requisiti per la pensione, oltre 55mila lavoratori che avevano usufruito di misure di uscita anticipata potrebbero trovarsi senza reddito e senza contribuzione.

