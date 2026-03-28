Auto da 29mila euro acquistata con un bonifico fantasma

A Macerata, un'auto dal valore di 29 mila euro è stata acquistata tramite un bonifico che si rivela essere falso. I carabinieri hanno avviato le indagini e, in breve tempo, hanno individuato i soggetti coinvolti nella truffa. Le forze dell'ordine hanno sequestrato documenti e elementi utili per chiarire la dinamica dell'episodio.

Macerata, 28 marzo 2026 – Auto da 29mila euro acquistata con un bonifico “fantasma”. Ma i carabinieri scoprono velocemente i truffatori. I militari della stazione di Macerata, coordinati dal comandante, maresciallo Andrea Petroselli, a conclusione di una tempestiva attività d’indagine, hanno denunciato alla Procura una donna di 27 anni, originaria di Vigevano (Pavia), e un trentenne di nazionalità romena, residente ad Alfonsine (Ravenna). Entrambi, già noti alle forze dell'ordine, sono accusati di truffa in concorso. L'indagine è partita dalla denuncia presentata lo scorso 10 marzo da una cinquantaquattrenne di Ascoli Piceno: qualche giorno prima, il figlio aveva pubblicato su un portale online l’annuncio per la vendita della sua auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto da 29mila euro acquistata con un bonifico "fantasma" Articoli correlati Invia un bonifico da quasi mille euro ma il motore di auto acquistato non è mai arrivatoDenunciati tre italiani, tutti residenti nel Centro-Sud (rispettivamente di 36, 41 e 44 anni) per il reato di truffa in concorso. Fa un bonifico da 500 euro per i pezzi di ricambio dell'auto ma è una truffa: tre denunceSi è conclusa con una denuncia alla Procura della Repubblica di Parma una complessa indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Vigatto. Tutti gli aggiornamenti su Auto da 29mila euro acquistata con un... Temi più discussi: Model Y Dual Motor del 2022; Quanto costa un'auto al kg? (Meno di uno smartphone); Box auto sempre più cari: anche 50mila euro per 20 metri quadri. La mappa a Udine e Pordenone; Volkswagen ID. Cross, ora sappiamo tutto: prezzi da 28.000 euro e fino a 436 km di autonomia - VIDEO | Quattroruote.it. Macerata, auto da 29mila acquistata con un bonifico fantasma: due denunciatiMACERATA – Auto da 29mila acquistata con un bonifico fantasma, in due nei guai. I carabinieri della stazione di Macerata hanno denunciato una donna di 27 anni, originaria di Vigevano, e un uomo di ... centropagina.it Ascoli, il bonifico da 29mila euro è fasullo: i truffatori se ne vanno con l'auto comprata. Presi, ma il mezzo è scomparsoASCOLI - Il bonifico da 29mila euro è fasullo: i truffatori se ne vanno con l'auto comprata, presi dai carabinieri ma il ... msn.com FURTO IN HOTEL AD ACI CASTELLO, DIMENTICA LE CHIAVI DELL’AUTO NELLA STANZA: ARRESTATA 46ENNE. (redazione) Una serata che doveva trasformarsi in un colpo facile si è invece conclusa con un arresto. I Carabinieri della stazione di Aci Sant - facebook.com facebook Bologna, morì investito da un'auto sulle strisce, risarcita la figlia che non era ancora nata. I giudici: «È stata privata di affetto e gioia» x.com