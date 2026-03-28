Lady Gaga compie 40 anni | la timeline di tutti i suoi amori

Lady Gaga compie 40 anni e, nel corso della sua carriera, è stata legata a diverse relazioni pubbliche. La cantante ha avuto storie con vari personaggi noti del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, alcune delle quali sono state ampiamente coperte dai media. La sua vita sentimentale, spesso al centro dell’attenzione, si è sviluppata attraverso diverse fasi e relazioni durate vari periodi.

Dalla seconda metà degli Anni Duemila, Mother Monster è una protagonista costante dello showbiz, ma tra esibizioni teatrali e colpi di scena spettacolari, il pubblico ha spesso faticato a seguire anche la sua altrettanto movimentata vita sentimentale, immancabilmente al centro del gossip. Fin dagli esordi con l’album The Fame, la cantante e attrice ha parlato apertamente dell’impatto negativo che la celebrità ha avuto sulle sue relazioni più importanti, tra cui la love story con l’attore Taylor Kinney e quella con il talent agent Christian Carino. Abbiamo deciso di celebrare il giro di boa di Lady Gaga ripercorrendo la timeline di tutti i suoi amori (e no, non ha mai frequentato Bradley Cooper)! Lüc Carl (2005-2011) Quando Lady Gaga è ancora Stefani Germanotta, conosce Lüc Carl entrando nel suo bar di New York, St. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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