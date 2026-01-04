Incappucciato in strada all’alba nello zaino arnesi da scasso | era pronto a rubare

Da bresciatoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un individuo incappucciato in strada all’alba, con uno zaino contenente strumenti da scasso, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. L’uomo, camminando con passo deciso, sembrava intento a commettere un gesto illecito. L’intervento delle autorità ha evitato possibili danni, sottolineando l’importanza di segnalare comportamenti sospetti nelle ore di minor traffico.

Passeggiava in strada nelle prime ore del mattino, con il volto coperto da un passamontagna e uno zaino carico di attrezzi sospetti. Una presenza che non è passata inosservata e che ha fatto scattare la segnalazione al Numero unico di emergenza 112. È così che, all’alba di domenica 4 gennaio, i. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

incappucciato in strada all8217alba nello zaino arnesi da scasso era pronto a rubare

© Bresciatoday.it - Incappucciato in strada all’alba, nello zaino arnesi da scasso: era pronto a rubare

Leggi anche: In auto arnesi da scasso: si aggirava in paese pronto a rubare nelle case

Leggi anche: A spasso con arnesi da scasso, denunciato 40enne

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.