Un individuo incappucciato in strada all’alba, con uno zaino contenente strumenti da scasso, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. L’uomo, camminando con passo deciso, sembrava intento a commettere un gesto illecito. L’intervento delle autorità ha evitato possibili danni, sottolineando l’importanza di segnalare comportamenti sospetti nelle ore di minor traffico.

Passeggiava in strada nelle prime ore del mattino, con il volto coperto da un passamontagna e uno zaino carico di attrezzi sospetti. Una presenza che non è passata inosservata e che ha fatto scattare la segnalazione al Numero unico di emergenza 112. È così che, all’alba di domenica 4 gennaio, i. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Incappucciato in strada all’alba, nello zaino arnesi da scasso: era pronto a rubare

Leggi anche: In auto arnesi da scasso: si aggirava in paese pronto a rubare nelle case

Leggi anche: A spasso con arnesi da scasso, denunciato 40enne

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sindaco aggredito in strada nel salernitano, è grave È stato aggredito a bastonate sotto casa da uno sconosciuto incappucciato la sera di Santo Stefano Carmine Siano sindaco di Castiglione del Genovesi, un piccolo comune di circa 1.300 abitanti sui monti Pi - facebook.com facebook

Aggredito in strada a colpi di bastone da un uomo incappucciato. Vittima del pestaggio Carmine Siano, sindaco di #Castiglione del Genovesi, nel Salernitano. È ricoverato con lesioni e fratture. #Tg1 Carlo Solìmene x.com