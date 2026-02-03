Misano ladri di rame rubano le grondaie dell’asilo

Durante il fine settimana, alcuni ladri hanno rubato le grondaie in rame dell’asilo di via Papa Giovanni XXIII a Misano di Gera d’Adda. Hanno preso di mira la scuola dell’infanzia, lasciando i vigili urbani e i genitori senza parole. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili.

Misano di Gera d’Adda. Furto di pluviali all’asilo di via Papa Giovanni XXIII. Nel corso del weekend ignoti hanno preso di mira le grondaie in rame della scuola dell’infanzia. Il danno è stato scoperto il lunedì successivo, in occasione della riapertura. Si tratta del primo episodio di questo tipo ai danni dell’asilo: in passato furti analoghi si sono verificati nel cimitero. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza da parte della polizia locale, che dovranno stabilire con certezza l’orario del furto e verificare eventuali elementi utili all’ identificazione dei responsabili.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Misano Gera dAdda Rubano due camion e tre tonnellate di rame, ladri in fuga ma refurtiva in parte recuperata Un tentativo di furto di due camion e tre tonnellate di rame è stato sventato grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. Tentano di rubare le grondaie in rame da un appartamento: due pregiudicati arrestati Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Misano Gera dAdda Argomenti discussi: Misano, ladri di rame rubano le grondaie dell’asilo; Ladri di rame alla scuola dell’Infanzia, razziati i pluviali; Rubati i pluviali in rame della scuola materna di Misano; Medicina, ladri di rame in azione nella notte nella zona industriale: un arresto. Misano, ladri di rame rubano le grondaie dell’asiloColpo nel weekend tra il 31 gennaio e il 1 febbraio alla scuola dell’infanzia di via Papa Giovanni XXIII: al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza ... bergamonews.it Rubati i pluviali in rame della scuola materna di MisanoAlla riapertura dell’edificio di via Papa Giovanni XXIII a Misano dopo il weekend, il personale si è trovato l’amara sorpresa. ecodibergamo.it SAN MARTINO DI LUPARI | LADRI SFONDANO LA CASSAFORTE, L’IMPRENDITORE: «MI SONO DIFESO CON L’ASCIA» Ancora furti in abitazione nell’alta padovana dove sta imperversando una banda specializzata nelle casseforti. L’ultimo colpo a casa d - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.