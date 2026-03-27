Chi era Walter Savelli storico pianista di Baglioni L’addio del cantautore

Il mondo della musica italiana si è stretto attorno alla famiglia di Walter Savelli, il pianista che ha collaborato per oltre trent’anni con Claudio Baglioni, contribuendo alla realizzazione di numerosi successi. Savelli, noto per il suo ruolo di accompagnatore e compositore, ha accompagnato il cantautore in molte tappe della sua carriera. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra colleghi e appassionati di musica.

Il mondo della musica italiana si stringe in un abbraccio attorno alla famiglia di Walter Savelli, pianista che per oltre trent’anni è stato l’ombra, l’anima e il cuore dei successi di Claudio Baglioni. La notizia della sua morte è arrivata con un post condiviso su Facebook dagli stessi familiari. “Ciao a tutti, purtroppo oggi vi diamo la notizia che non avremmo mai voluto comunicare – si legge -. Walter se n’è andato stamattina, a causa delle complicazioni sopraggiunte dopo l’intervento. Lascia però una grande eredità: la sua musica dove è racchiusa la sua essenza. Ogni volta che ascoltare i suoi brani, leggerete un suo libro o guarderete una sua esibizione, lo ritroverete lì, con il suo entusiasmo e il suo enorme talento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi era Walter Savelli, storico pianista di Baglioni. L’addio del cantautore Articoli correlati Lutto a Colleferro, addio a Walter Di Mambro, storico volto del commercio e anima dello sport cittadinoGiornata di profonda tristezza per la città di Colleferro, che si stringe nel ricordo di Walter Di Mambro, venuto a mancare in queste ore. Montecatini, Walter Spadoni muore soffocato al ristorante: addio allo storico portiere d’albergoUna cena tranquilla, una serata senza pensieri, il brusio lieve di un ristorante di provincia.