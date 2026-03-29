Filomena Mastromarino, nota come Malena, è stata ospite a Verissimo per parlare della sua decisione di lasciare il mondo dell’hard e della nuova vita. Ha dichiarato di aver subito aggressioni a causa di questa scelta e ha spiegato che suo padre non torna a casa da 18 anni, senza fornire ulteriori dettagli.

Filomena Mastromarino, in arte Malena, è ospite a Verissimo per parlare della sua nuova vita da quando ha detto addio alla carriera da pornodiva. Una decisione maturata anche per stare vicino alla madre che ha dovuto affrontare un serio problema di salute. “I ruoli si sono invertiti, mi sto prendendo cura di lei in maniera completa”, spiega nel salotto di Silvia Toffanin nella puntata in onda il 28 marzo. “Per noi quella che inizialmente sembrava una brutta avventura in realtà è stato un momento che ci ha unito ancora di più. L’amore tra una mamma e una figlia è potente”. L’addio a Malena. L’ex protagonista dei film hard torna sul tema del cambio vita: “L’aver staccato quella parte di me mi ha portato tanta sofferenza, perché ho ricevuto tanta aggressione per questa scelta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’addio a Malena mi ha fatto soffrire, ho ricevuto tanta aggressione per aver lasciato il mondo dell’hard. Mio padre non torna a casa da 18 anni e non so perché”: le parole di Filomena Mastromarino

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