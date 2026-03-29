Padre e figlio sono stati arrestati durante un blitz in una abitazione, dove è stato scoperto un laboratorio domestico dedicato alla produzione di crack dalla cocaina. Durante le operazioni sono stati sequestrati armi e sostanze stupefacenti. Le forze dell'ordine hanno trovato attrezzature e materiali utilizzati per la lavorazione della droga all’interno dell’immobile.

Un vero e proprio laboratorio domestico per la trasformazione della cocaina in crack, gestito a livello familiare. È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Frosinone, che nella giornata di giovedì 26 marzo hanno arrestato in flagranza di reato due uomini (padre e figlio, rispettivamente di 48 e 21 anni) con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata a seguito di una mirata attività di prevenzione e repressione. I militari stavano monitorando da tempo il 48enne, soggetto pluripregiudicato e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altri reati. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Laboratorio del crack in cucina, arrestati padre e figlio. Sequestrate armi e droga

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