La Polizia di Catania ha arrestato un padre e suo figlio di 19 anni con oltre 137 chili di droga. Gli agenti li hanno trovati con grandi quantità di hashish, marijuana e cocaina, nascoste in confezioni simili a quelle del sapone. I due sono finiti in manette con l’accusa di detenzione e spaccio di droga.

Eseguiti a Catania due arresti e sequestrati 137 kg di droga. Un uomo e suo figlio, entrambi catanesi, sono stati fermati mentre trasportavano ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tra un garage e la loro abitazione. L’azione è stata svolta nell’ambito dei controlli mirati a contrastare il traffico di droga. Operazione della Squadra Mobile: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata nel pomeriggio del 19 gennaio scorso. Gli agenti della Squadra Mobile hanno intensificato i controlli nel rione Nesima, zona già nota per episodi legati al traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Padre e figlio 19enne arrestati a Catania con 137 kg di droga in confezioni simili a quelle del sapone

Approfondimenti su Catania Polizia

La Polizia di Stato di Catania ha sequestrato circa 140 chili di droga e arrestato un padre e un figlio nel quartiere Nesima, evidenziando l’impegno nelle operazioni contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un’operazione di polizia, sono stati trovati in un’abitazione padre e figlio con circa 4 kg di hashish, nascosti in diversi ambienti tra cui soggiorno, microonde e balcone.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Catania Polizia

Argomenti discussi: Rimproverano il figlio al ristorante: padre e madre picchiati da altri quattro clienti; VIDEO | Il maxi deposito di droga a Nesima, le immagini del sequestro: guai per padre e figlio; Maxi sequestro di droga in un deposito di Nesima: arrestati padre e figlio; Olimpiadi, una storia di famiglia: padre e figlio tedofori a Crema.

Padre e figlio 19enne arrestati a Catania con 137 kg di droga in confezioni simili a quelle del saponeDue catanesi, padre e figlio, sono stati arrestati dalla Polizia per detenzione e spaccio di droga: sequestrati 137 kg tra hashish, marijuana e cocaina. virgilio.it

Polizia sequestra 137 chili di droga, arrestati padre e figlio(ANSA) - CATANIA, 27 GEN - Agenti della squadra mobile della Questura di Catania hanno arrestato due spacciatori, padre e figlio, di 43 e di 19 anni, e sequestrato 137 chilogrammi di sostanze stupefac ... msn.com

Giuseppe B. Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina. Il figlio del magnate italo/americano scomparso il 16 gennaio scorso a New York a 76 anni succede al padre nell'incarico alla guida del club viola. "Sono profondamente determinato a portare av - facebook.com facebook

@car_cimini come figlio e padre di un romanista, sono sicuro che apprezzerai più di altri il video. Fallo vedere anche a tuo papà x.com